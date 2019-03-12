Беспорядки в Черкассах: руководителю областной организации «Нацкорпуса» избрали меру пресечения (ВИДЕО)https://racurs.ua/n119315-besporyadki-v-cherkassah-rukovoditelu-oblastnoy-organizacii-nackorpusa-izbrali-meru.htmlRacurs.ua
Председателю Черкасской областной организации партии «Национальный корпус» Дмитрию Кухарчуку 12 марта избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Такое решение принял Соснивский райсуд Черкасс, сообщается в трансляции «UA: Черкассы».
Под домашним арестом Кухарчук будет пребывать два месяца — до 10 мая. Следственный судья признал обоснованными доводы адвоката Кухарчука о том, что задержание руководителя «Нацкорпуса» было незаконным.
Напомним, что сегодня в Черкассах избрали меру пресечения другому фигуранту дела из «Национального корпуса» — Антону Братко. Ему суд назначил ночной домашний арест.
Обвинение просило для членов «Национального корпуса» два месяца ареста без возможности внесения залога. Их задержали 10 марта и подозревают в организации массовых беспорядков, а также нанесении травм работникам полиции.
В субботу, 9 марта, после выступления президента в Черкассах несколько десятков представителей «Национального корпуса» пытались прорваться к главе государства и устроили беспорядки. Во время драки с применением слезоточивого газа и файеров пострадали 25 правоохранителей.