Руководителю областной организации "Нацкорпуса" Кухарчуку избрали меру пресечения, фото - Фейсбук

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Председателю Черкасской областной организации партии «Национальный корпус» Дмитрию Кухарчуку 12 марта избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Такое решение принял Соснивский райсуд Черкасс, сообщается в трансляции «UA: Черкассы».

Под домашним арестом Кухарчук будет пребывать два месяца — до 10 мая. Следственный судья признал обоснованными доводы адвоката Кухарчука о том, что задержание руководителя «Нацкорпуса» было незаконным.

Напомним, что сегодня в Черкассах избрали меру пресечения другому фигуранту дела из «Национального корпуса» — Антону Братко. Ему суд назначил ночной домашний арест.

Обвинение просило для членов «Национального корпуса» два месяца ареста без возможности внесения залога. Их задержали 10 марта и подозревают в организации массовых беспорядков, а также нанесении травм работникам полиции.

В субботу, 9 марта, после выступления президента в Черкассах несколько десятков представителей «Национального корпуса» пытались прорваться к главе государства и устроили беспорядки. Во время драки с применением слезоточивого газа и файеров пострадали 25 правоохранителей.