Непризнание Крыму российским провозгласили официальной политикой США, фото- РБК

https://racurs.ua/n119314-nepriznanie-kryma-rossiyskim-provozglasili-oficialnoy-politikoy-ssha-reshenie-kongressa.html

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Нижняя палата Конгресса США — Палата представителей — 12 марта запретила признавать российскую принадлежность Крыма.

За соответствующий законопроект проголосовали 427 человек, сообщает в Фейсбук Посольство Украины в США. Голоса за документ отдали представители демократов и республиканцев.

Законопроект называет официальной политикой Соединенных Штатов непризнание суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Закон также запрещает всем правительственным структурам осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащяя упомянутой политике США.

Напомним, что 25 июля 2018 года Государственный департамент США обнародовал Крымскую декларацию, подписанную госсекретарем США Майком Помпео. В документе США призывают Россию прекратить оккупацию Крыма. Декларация закрепляет позицию США, согласно которой «подтверждается политика об отказе признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву».