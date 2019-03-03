Кризис в Венесуэле: США начинают формировать коалицию для устранения Мадуро от власти

Лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гуайдо, фото - ТСН

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Соединенные Штаты начинают формировать коалицию государств, чтобы устранить Николаса Мадуро от власти в Венесуэле. Это подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью СNN.

Он объяснил, что передача властных полномочий от Николаса Мадуро к лидеру оппозиции Хуану Гуайдо должна быть мирной.

«Мы стараемся объединить поддержку мирного перехода власти от Николаса Мадуро к Хуану Гуайдо, которого мы признаем президентом. Я хотел бы видеть широкую коалицию, чтобы убрать «весь коррумпированный режим», — сказал Болтон.

Сегодня лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти в понедельник, 4 марта, на очередные акции протеста. У себя в Твиттере он попросил внимательно следить за информацией о точках сбора. Их сообщат в соцсетях. Гуайдо также подтвердил, что несмотря на угрозу ареста в понедельник вернется в Венесуэлу.

Напомним, на заседании Совета Безопасности ООН 28 февраля, Россия и Китай ветировали резолюцию США относительно Венесуэлы.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В тот же день его признали США, за ними последовали другие демократические страны. Россия поддержала правительство Николаса Мадуро.

Венесуэла в феврале закрыла границы со многими странами-соседями — Бразилией, Перу и Колумбией.