Обнаружив технику, воины ВСУ осуществили пуск с противотанкового ракетного комплекса, фото — LentaUA.net

https://racurs.ua/n118888-ukrainskie-voennye-unichtojili-gruzoviki-okkupantov-v-zone-oos-oficer-voorujennyh-sil.html

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В зоне операции Объединенных сил (ООС) украинские войска уничтожили грузовики оккупантов. Об ударе, который состоялся 2 апреля в полосе обороны механизированной бригады на Светлодарском направлении, рассказал в Фейсбук офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Он сообщил, что наблюдатели одного из подразделений обнаружили грузовые военные автомобили противника ЗИЛ-131. Разведчики предположили, что они, очевидно, подвозили боеприпасы для дальнейшего обстрела украинских позиций.

Почти сразу после обнаружения техники воины ООС осуществили пуск с противотанкового ракетного комплекса.

«К цели было значительное расстояние, но старший сержант Юрий (его фамилия не указывается) в очередной раз подтвердил свой профессионализм», — написал Штефан.

Цель поразили на расстоянии 2,8 км. Наблюдатели после осуществления пуска визуально заметили попадание в цель и возгорания автомобиля.