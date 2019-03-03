Украинские военные уничтожили грузовики оккупантов в зоне ООС — офицер Вооруженных силhttps://racurs.ua/n118888-ukrainskie-voennye-unichtojili-gruzoviki-okkupantov-v-zone-oos-oficer-voorujennyh-sil.htmlRacurs.ua
В зоне операции Объединенных сил (ООС) украинские войска уничтожили грузовики оккупантов. Об ударе, который состоялся 2 апреля в полосе обороны механизированной бригады на Светлодарском направлении, рассказал в Фейсбук офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Он сообщил, что наблюдатели одного из подразделений обнаружили грузовые военные автомобили противника ЗИЛ-131. Разведчики предположили, что они, очевидно, подвозили боеприпасы для дальнейшего обстрела украинских позиций.
Почти сразу после обнаружения техники воины ООС осуществили пуск с противотанкового ракетного комплекса.
«К цели было значительное расстояние, но старший сержант Юрий (его фамилия не указывается) в очередной раз подтвердил свой профессионализм», — написал Штефан.
Цель поразили на расстоянии 2,8 км. Наблюдатели после осуществления пуска визуально заметили попадание в цель и возгорания автомобиля.