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Ракурс
ВСУ уничтожили расчет ПТУРистив, фото - Народная правда

Поймали «колорадов» в укрытии: в сети выложили видео удара по оккупантам вблизи Горловки (ВИДЕО)

28 фев 2019, 09:15
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В сети выложили видео удара Вооруженных сил Украины по оккупантам вблизи Горловки. Офицер ВСУ Анатолий Штефан обнародовал кадры уничтожения расчета ПТУР боевиков ДНР.

Он объяснил, что на одной из позиций оккупантов в районе Горловки систематически вел огонь по силам ООС расчет ПТУР.

«Осы не замедлили с адекватным ответом и поймали „колорадов“ в укрытии», — прокомментировал видео Штефан.

По данным разведки, расчет ПТУР уничтожен вместе с огневой точкой.

Напомним, что 24 февраля диверсионная группа сил операции Объединенных сил уничтожила четырех боевиков 9-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса так называемой армии ДНР.

Источник: Ракурс


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