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ВСУ уничтожили расчет ПТУРистив, фото - Народная правда
Поймали «колорадов» в укрытии: в сети выложили видео удара по оккупантам вблизи Горловки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n118737-poymali-koloradov-v-ukrytii-v-seti-vylojili-video-udara-po-okkupantam-vblizi-gorlovki-video.htmlRacurs.ua
В сети выложили видео удара Вооруженных сил Украины по оккупантам вблизи Горловки. Офицер ВСУ Анатолий Штефан обнародовал кадры уничтожения расчета ПТУР боевиков ДНР.
Он объяснил, что на одной из позиций оккупантов в районе Горловки систематически вел огонь по силам ООС расчет ПТУР.
«Осы не замедлили с адекватным ответом и поймали „колорадов“ в укрытии», — прокомментировал видео Штефан.
По данным разведки, расчет ПТУР уничтожен вместе с огневой точкой.
Напомним, что 24 февраля диверсионная группа сил операции Объединенных сил уничтожила четырех боевиков 9-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса так называемой армии ДНР.
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