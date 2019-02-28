Поймали «колорадов» в укрытии: в сети выложили видео удара по оккупантам вблизи Горловки (ВИДЕО)

ВСУ уничтожили расчет ПТУРистив, фото - Народная правда

https://racurs.ua/n118737-poymali-koloradov-v-ukrytii-v-seti-vylojili-video-udara-po-okkupantam-vblizi-gorlovki-video.html

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В сети выложили видео удара Вооруженных сил Украины по оккупантам вблизи Горловки. Офицер ВСУ Анатолий Штефан обнародовал кадры уничтожения расчета ПТУР боевиков ДНР.

Он объяснил, что на одной из позиций оккупантов в районе Горловки систематически вел огонь по силам ООС расчет ПТУР.

«Осы не замедлили с адекватным ответом и поймали „колорадов“ в укрытии», — прокомментировал видео Штефан.

По данным разведки, расчет ПТУР уничтожен вместе с огневой точкой.

Напомним, что 24 февраля диверсионная группа сил операции Объединенных сил уничтожила четырех боевиков 9-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса так называемой армии ДНР.