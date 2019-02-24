Яма вместо блиндажа: в зоне ООС уничтожили четырех боевиков (ВИДЕО)

В ООС уничтожили четырех оккупантов, фото - Главред

https://racurs.ua/n118566-yama-vmesto-blindaja-v-zone-oos-unichtojili-chetyreh-boevikov-video.html

Racurs.ua

Диверсионная группа сил операции Объединенных сил (ООС) уничтожила четырех боевиков. Видео о спецоперации обнародовал 24 февраля в Фейсбук Андрей Римарук, сотрудник волонтерского проекта «Вернись живым».

По его словам, речь идет об оккупантах 9-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса так называемой армии ДНР.

Уничтожить врага помогли тепловизоры, которые Вооруженные силы получили с помощью волонтеров.

«Лесник, Марат, Волчонок и Жого. Все — „двухсотые“. Лесник выходил на связь, говорил, что укроповская ДРГ, они все раненые, просил о помощи. Потом — взрыв. От блиндажа огромная яма осталась», — процитировал Римарук переговоры боевиков, которые произошли после удара украинских войск.

Это не первое видео удара украинских сил, которое заливает в сеть украинский офицер. Анатолий Штефан (Штирлиц) 12 февраля обнародовал видео, на котором снята атака сил операции Объединенных сил на огневую точку боевиков в районе Ясиноватской развязки. Вследствие попадания в укрепление началась детонация боеприпасов.

Ранее Штефан обнародовал в сети видео уничтожения военной техники оккупантов на Светлодарской дуге, а также кадры удара, во время которого ликвидировали наблюдательный пост и трех боевиков ЛДНР.