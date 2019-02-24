Погода в Украине на 25 февраля: синоптики обещают облачность и до 9° тепла (КАРТА)

Погода в Украине. Фото: Голос Карпат

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Racurs.ua

Погода в Украине 25 февраля ожидается облачная с прояснением, дожди со снегом будут идти только в Харьковской области и на Донбассе.

Теплее всего завтра днем должно быть в Карпатах и в южных областях. Самую холодную погоду в завтрашний день обещают в восточных регионах. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью ожидается 1−8° ниже нуля, днем синоптики прогнозируют 1−9° выше нуля по Цельсию. Ветер западный 7−12 м/с.

Погода в Киеве 25 февраля ожидается без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0° до 2° мороза, днем 4−6° выше нуля.

Во Львове завтра существенных осадков не обещают. Ночью температура воздуха ожидается 1−3° мороза, днем тоже 7−9° тепла.

В Одессе в первый рабочий день солнечно, возможна облачность. Температура ночью 6−8° мороза, днем столбики термометров покажут 4−6° тепла по Цельсию.

В Днепре в ближайшие сутки без осадков. Ночью температура воздуха составит 1−3° мороза, днем ожидается 1−3° тепла.

В Харькове в понедельник прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью 3−5° мороза, днем 1−3° выше нуля.

В Карпатах 25 февраля без осадков. Температура воздуха ночью от 1−4° мороза, днем 5−9° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 февраля ожидается относительно спокойная. В течение суток ожидаются геомагнитные возмущения.

Напомним, 24 февраля погоду в Украине обещали солнечную и морозную. Днем температура воздуха повысится, столбики термометров будут колебаться от 1° мороза до 1° тепла.