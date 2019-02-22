Пристрелялись и попали: яркое видео удара украинских военных по танку боевиков ЛНР (ВИДЕО)

Точечный удар подразделения 54-й бригады, фото — bn24.biz.ua

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Силы операции Объединенных сил (ООС) уничтожили танк и блиндаж боевиков на оккупированной Луганщине.

О точечном ударе подразделения 54-й бригады сообщил в Фейсбук 22 февраля волонтер Юрий Мисягин. Он опубликовал видео атаки по танкам пророссийских боевиков, спрятавших технику в трех километрах от линии соприкосновения. Согласно минских соглашений, танки должны быть отведены в тыл.

«Если не соблюдаете и нарушаете, ну тогда получайте», — прокомментировал видео Мисягин.

Сначала украинцы обнаружили вражеские танки, впоследствии сделали несколько выстрелов для пристрелки, и поразили цели.

Боеприпасы повредили танк, взорвавшись непосредственно возле него, а также уничтожили блиндаж оккупантов.

Это не первое видео удара украинских сил, которое заливает в сеть украинский офицер.

Анатолий Штефан (Штирлиц) 12 февраля обнародовал видео, на котором снята атака сил операции Объединенных сил на огневую точку боевиков в районе Ясиноватского развязки. Вследствие попадания в укрепление началась детонация боеприпасов, в частности воспалительных.

Ранее Штефан обнародовал в сети видео уничтожения военной техники оккупантов на Светлодарской дуге, а также кадры удара, во время которого ликвидировали наблюдательный пост и трех боевиков ЛДНР.