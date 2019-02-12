Силы ООС уничтожили дзот оккупантов недалеко от Донецка (ВИДЕО)

Осы разгромили укрепления боевиков, фото — Zaxid Media

https://racurs.ua/n118055-sily-oos-unichtojili-dzot-okkupantov-nedaleko-ot-donecka-video.html

Racurs.ua

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан 12 февраля обнародовал в Фейсбук видео, на котором снята атака сил операции Объединенных сил (ООС) на огневую точку боевиков в районе Ясиноватской развязки.

Укрепленный пункт оккупантов находится недалеко от Донецка. Его уничтожено снарядом (или снарядами). Вследствие попадания в укрепление началась детонация боеприпасов, в частности зажигательных.

«Феерическое уничтожения дзота (дерево-земляной оборонной (огневой) точки) российско-оккупационных войск на Ясиноватской развязке воинами-ОСами. Потери противника уточняются», — прокомментировал Штефан видео.

Это не первое видео удара украинских сил, которое залил в сеть украинский офицер. В частности, 10 февраля он опубликовал видео уничтожения военной техники оккупантов на Светлодарской дуге.

В начале февраля Штефан обнародовал кадры удара, во время которого ликвидировали наблюдательный пост и трех боевиков ЛДНР. Кадры сняли с беспилотника, который, вероятно, корректировал огонь ВСУ. В свою очередь, разведчики оккупантов, засевшие в нескольких зданиях, корректировали обстрелы позиций украинских военных.