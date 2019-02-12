В Борисполе во время полицейской погони произошло смертельное ДТП. Фото: Нацполиция

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Смертельное ДТП в Борисполе Киевской области произошло вследствие попытки водителя скрыться от полиции. В его автомобиле были обнаружены боеприпасы.

Патрульным полицейским поступила информация, что в Борисполе замечен неизвестный в балаклаве, который сел в авто на иностранной регистрации марки Volkswagen. Правоохранители отправились в погоню, сообщает пресс-центр полиции в Facebook.

При попытке скрыться от полиции водитель не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Opel Vectra, который двигался по встречной полосе. В результате ДТП погиб водитель, находившийся за рулем Opel Vectra, а его пассажир получил травму грудной клетки.

При осмотре автомобиля Volkswagen, который имел грузинские номера, полицейские изъяли запалы и две гранаты.

Водителя, оказавшегося 26-летним иностранцем, задержали, автомобиль забрали на штрафплощадку. Открыты два уголовных производства согласно ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Ракурс» сообщал о масштабном смертельном ДТП в Киеве, во время которого на площади Победы столкнулись пять автомобилей.