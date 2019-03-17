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Ракурс
В Харьковской области жестко убили военнослужащего. Фото: Новини Голої Пристані

На Харьковщине в лесополосе обнаружили тело военнослужащего-контрактника

17 мар 2019, 16:21
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Тело военнослужащего контрактной службы Вооруженных сил Украины обнаружили в городе Чугуев Харьковской области.

Солдата, 1992 года рождения, нашли в лесополосе, возле воинской части в которой он служил. Об этом сообщают УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, на теле покойного были обнаружены многочисленные колото-резаные раны. Эксперты предварительно установили, что смерть солдата наступила более месяца назад.

Полицейские начали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства совершения преступления и круг причастных.

Напомним, 8 марта на одной из улиц города Днепр прохожие обнаружили тело военнослужащего Вооруженных сил Украины. Оказалось, что он был участником антитеррористической операции на Донбассе. Признаков насильственной смерти мужчины полицейские не обнаружили.

Источник: Ракурс


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