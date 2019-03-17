В Харьковской области жестко убили военнослужащего. Фото: Новини Голої Пристані

https://racurs.ua/n119506-na-harkovschine-v-lesopolose-obnarujili-telo-voennoslujaschego-kontraktnika.html

Ракурс

Тело военнослужащего контрактной службы Вооруженных сил Украины обнаружили в городе Чугуев Харьковской области.

Солдата, 1992 года рождения, нашли в лесополосе, возле воинской части в которой он служил. Об этом сообщают УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, на теле покойного были обнаружены многочисленные колото-резаные раны. Эксперты предварительно установили, что смерть солдата наступила более месяца назад.

Полицейские начали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства совершения преступления и круг причастных.

Напомним, 8 марта на одной из улиц города Днепр прохожие обнаружили тело военнослужащего Вооруженных сил Украины. Оказалось, что он был участником антитеррористической операции на Донбассе. Признаков насильственной смерти мужчины полицейские не обнаружили.