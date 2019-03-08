В Днепре на улице обнаружили тело ветерана АТО (ВИДЕО 18+)

В Днепре посреди города обнаружили тело военного. Фото: Український репортер

https://racurs.ua/n119149-v-dnepre-na-ulice-obnarujili-telo-veterana-ato-video-18.html

Racurs.ua

В Днепре на Сичеславской набережной, 29а утром 8 марта прохожие обнаружили тело военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Полицейские не нашли на теле следов насильственной смерти, но у мужчины из носа шла кровь. Об этом сегодня сообщает «Информатор».

Патрульные обнаружили в кармане умершего документы — паспорт и удостоверение военнослужащего. Оказалось, что он был участником антитеррористической операции на Донбассе. Мужчина был 1975 года рождения.

В полиции Днепропетровской области пока не комментировали произошедшее. Причину смерти установят судмедэксперты.

Напомним, в 2017 году во Львове посреди города обнаружили мертвого военнослужащего Вооруженных сил Украины. Сотрудники полиции нашли у мужчины военный билет и не увидели на теле признаков насильственной смерти.