Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
В Днепре посреди города обнаружили тело военного. Фото: Український репортер

В Днепре на улице обнаружили тело ветерана АТО (ВИДЕО 18+)

8 мар 2019, 17:54
999

В Днепре на Сичеславской набережной, 29а утром 8 марта прохожие обнаружили тело военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Полицейские не нашли на теле следов насильственной смерти, но у мужчины из носа шла кровь. Об этом сегодня сообщает «Информатор».

Патрульные обнаружили в кармане умершего документы — паспорт и удостоверение военнослужащего. Оказалось, что он был участником антитеррористической операции на Донбассе. Мужчина был 1975 года рождения.

В полиции Днепропетровской области пока не комментировали произошедшее. Причину смерти установят судмедэксперты.

Напомним, в 2017 году во Львове посреди города обнаружили мертвого военнослужащего Вооруженных сил Украины. Сотрудники полиции нашли у мужчины военный билет и не увидели на теле признаков насильственной смерти.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...