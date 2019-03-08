Трамп отреагировал на приговор экс-главе его предвыборного штаба Манафорту

Дональд Трамп. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n119148-tramp-otreagiroval-na-prigovor-eks-glave-ego-predvybornogo-shtaba-manafortu.html

Racurs.ua

Дональд Трамп заявил, что суд по делу бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта свидетельствует о том, что заговора Белого дома с Российской Федерацией не существует.

Трамп отметил, что судья и адвокат подчеркнули непричастность Манафорта к сговору с Россией. Об этом говорится на странице Трампа в Twitter.

При этом американский лидер заявил, что расследование вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году только наносит ущерб США.

«Как судья, так и юрист в деле Пола Манафорта громко заявили и мир должен услышать, что с Россией нет заговора. Однако, охота на ведьм продолжается, когда присоединить эти заявления до действий Комитетов по разведке Сената и Палаты представителей и сенатора Бера. Будет плохо для нашей страны!» — написал президента США.

Напомним, 7 марта Федеральный суд Соединенных Штатов Америки принял решение относительно Пола Манафорта, который ранее занимался имиджем «Партии регионов», а также некоторое время руководил предвыборным штабом американского президента Дональда Трампа.

Политтехнолога приговорили к 47 месяцам заключения за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации. Служители Фемиды сочли до отбытого срока наказания 9 месяцев, которые Манафорт уже провел за решеткой. Подсудимый последние несколько месяцев находился в одиночной камере тюрьмы города Александрия Как известно, американские прокуроры требовали более длительного срока заключения Манафорту.