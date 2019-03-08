Межнациональная резня произошла в одном из баров в центре Одессы, пострадали шесть человек

Резня произошла в центре Одессы. Фото: ТК Регион

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Резня произошла 8 марта в одесском баре Laila, что на углу улиц Дерибасовская и Екатерининская.

В заведении отдыха учинили разборки представители различных этнических групп, все участники конфликта были в нетрезвом состоянии. Конфликт возник потому, что охрана заведения, который принадлежит представителям одной из национальностей, не пустила в бар представителей другой этнической группы. Драка переросла в резню, отдельные участники разборок получили ножевые ранения. Об этом сообщила «Думская» со ссылкой на полицию.

Как впоследствии проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в результате межнационального конфликта пострадали шесть человек. Четырех с телесными повреждениями различной степени тяжести скорая доставила в больницы, а двое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Следователи полиции начали по факту конфликта уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного Кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к резне лиц.

Напомним, в Киеве сотрудник полиции охраны, который находился за рулем в пьяном состоянии, нанес многочисленные ножевые ранения инспектору патрульной полиции.