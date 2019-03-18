Стрельба в Нидерландах: неизвестный ранил пассажиров трамвая. Фото: ANP

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Ракурс

В Нидерландах неизвестный обстрелял трамвай в городе Утрехт. В результате были ранены несколько человек.

Инцидент произошел сегодня около 10.45 утра (11.45 по Киеву) на площади 24-го октября, которую на данный момент перекрыли сотрудники правоохранительных органов. Представители антитеррористического подразделения проводят операцию по задержанию стрелка. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в своем Twitter.

На место отправили три вертолета со спасателями. Последние пассажиры уже покинули трамвай и теперь им оказывают необходимую помощь.

По словам одного из очевидцев, злоумышленников было четверо и после стрельбы они парами разбежались в разные стороны.