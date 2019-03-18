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Стрельба в Нидерландах: неизвестный ранил пассажиров трамвая. Фото: ANP

Стрельба в Нидерландах: неизвестный ранил пассажиров трамвая (ФОТО, ВИДЕО)

18 мар 2019, 13:11
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В Нидерландах неизвестный обстрелял трамвай в городе Утрехт. В результате были ранены несколько человек.

Инцидент произошел сегодня около 10.45 утра (11.45 по Киеву) на площади 24-го октября, которую на данный момент перекрыли сотрудники правоохранительных органов. Представители антитеррористического подразделения проводят операцию по задержанию стрелка. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в своем Twitter.

Стрельба в Нидерландах. Фото: twitter/BNR

Трамвай, который обстреляли сегодня в Нидерландах. Фото: telegraaf

На место отправили три вертолета со спасателями. Последние пассажиры уже покинули трамвай и теперь им оказывают необходимую помощь.

Полицейские оцепили территорию, на которой неизвестные устроили стрельбу по трамваю в Утрехте. Фото: twitter/AmichaiStein1

По словам одного из очевидцев, злоумышленников было четверо и после стрельбы они парами разбежались в разные стороны.

Источник: Ракурс


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