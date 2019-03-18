Генпрокуратура возобновит дело против Сытника и Холодницкого, фото — Громадське

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Генеральная прокуратура возобновит расследование производства против председателя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника и антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, расследовавших дело о взяточничестве экс-главы Центризбиркома Михаила Охендовского.

Печерский райсуд Киева 12 марта удовлетворил соответствующее ходатайство адвоката экс-главы ЦИК.

В соответствии с постановлением суда Главное следственное управление Генпрокуратуры продолжит досудебное расследование производства против Холодницкого и Сытника. Их подозревают во вмешательстве в деятельность экс-главы Центризбиркома Охендовского.

Дело против руководителей антикоррупционных органов в 2017 году закрыли из-за отсутствия события уголовного преступления. Печерский суд вернул материалы уголовного производства в Генпрокуратуру.

НАБУ и САП подозревали бывшего главу ЦИК во взяточничестве. В 2016 году НАБУ сообщило Охендовскому о подозрении в получении взяток. Это дело появилось в результате анализа данных так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов.

В июне 2017-го и мае 2018 годов САП сообщала об остановке досудебного расследования по делу Охендовского. Следствие ожидало ответов на международно-правовые поручения.