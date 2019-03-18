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Ракурс
Террорист из Утрехта воевал в Чечне, фото — Твиттер

Стрелок из Утрехта воевал в Чечне — BBC

18 мар 2019, 17:06
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Подозреваемый в стрельбе в Утрехте Гекмен Танис воевал в Чечне. Несколько лет назад его арестовывали за связи с «Исламским государством».

Такие новые данные о лице, устроившем стрельбу в Утрехте, сообщает 18 марта Твиттер BBC Turkey.

«Ракурс» сообщал, что голландская полиция установила личность подозреваемого в устроенной сегодня утром стрельбе по трамваю в городе Утрехт. Подозревают 37-летнего выходца из Турции Гекмена Таниса. Правоохранители опубликовали его фото и призывают остерегаться.

Нападение на трамвай в Утрехте произошло 18 марта в 10.45 по местному времени. Жертвами стрельбы по трамваю в Утрехте стали три человека, еще пять получили ранения, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Гекмена Таниса до сих пор не поймали. Полиция не исключает, что он действовал не один.

Сейчас антитеррористические подразделения ищут нападавшего. Власти советуют жителям не выходить на улицы, поскольку не исключают и повторных нападений. Полиция ввела уровень усиленной террористической угрозы в провинции Утрехт.

Источник: Ракурс


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