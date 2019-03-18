Леди Гага установила рекорд: ее новое видео набрало миллиард просмотров в Instagram. Фото: kp

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Ракурс

В Instagram (Инстаграм) установлен новый рекорд. Видео эпатажной певицы Леди Гаги набрало миллиард просмотров, что является самый высоким показателем за всю историю существования социальной сети.

В самом популярном ролике Instagram Леди Гага показывает свою новую татуировку, которую она сделала на День влюбленных. На руке звезды нарисовали слово GAGA на музыкальном языке. Об этом сообщает журнал Elle.

Певица отметила, что сначала мастер забыл нарисовать пятую строку нотного стана, но затем исправил ситуацию. Недоразумение произошло из-за слишком большого количества текилы.

В тот же день певица также сделала татуировку в виде розы с подписью La Vie en Rose, которая является отсылкой к песне Эдит Пиаф.

Ранее сообщалось, что американская певица Ариана Гранде в конце февраля стала самой популярной женщиной в сети Instagram. До этого список самых популярных возглавляла Селена Гомез. Гранде обошла Гомез на 20 тыс. подписчиков. Высокие показатели связаны с успешным развитием карьеры певицы, ведь за год она выпустила два альбома.