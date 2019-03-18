Ракурсhttps://racurs.ua/
Полиция арестовала подозреваемого в стрельбе в Утрехте, фото — nos.nl
Полиция арестовала стрелка из Утрехта (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n119558-policiya-arestovala-strelka-iz-utrehta-foto-video.htmlРакурс
Полиция арестовала подозреваемого в стрельбе в Утрехте Гекмана Таниса. Об этом рассказал представитель полиции Бернард Йенс.
Кроме того, полиция и местные власти Утрехта обнародовали новое фото стрелка и рассказали о его поиски, сообщает Nos. Мотив злоумышленника до сих пор остается невыясненным.
«Мы берем во внимание террористический мотив, но не можем исключить другие мотивы», — сообщил представитель полиции Йенс.
Он также заявил, что сегодня правоохранители провели несколько обысков в Утрехте.
Мэр Утрехта Ян ван Занен на пресс-конференции заявил, что в городе возобновили работу общественного транспорта на важнейших линиях.
Местные СМИ сообщили, что Танис ранее многократно контактировал с полицией. Его подозревали в кражах, покушении на убийство, хулиганстве и изнасиловании.
Жители Утрехта, которые знают Таниса, не считают, что причиной его действий мог стать террористический умысел. Часть из них рассказала, что иногда он «жил как религиозный мусульманин — выращивал бороду и носил длинную одежду». Танис имел проблемы с алкоголем и турецкие информагентства сообщили, что атака в Утрехте связана с семейными проблемами. Несколько лет назад он развелся и в городе ходили слухи, что турок первой застрелил в трамвае именно бывшую жену.
Напомним, что утром 18 марта в Утрехте обстреляли трамвай. Жертвами стрельбы стали три человека, еще пятеро получили ранения. Голландская полиция установила личность стрелка — 37-летнего выходца из Турции Гекмена Таниса.
В сеть Твиттер выложили также видео момента задержания Таниса.
Verdachte recht voor mijn huis opgepakt #Utrecht#24oktoberpleinpic.twitter.com/yypnuVAxKt
— Max (@maxuitutrecht) March 18, 2019
Загрузка...