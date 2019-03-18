Полиция арестовала подозреваемого в стрельбе в Утрехте, фото — nos.nl

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Полиция арестовала подозреваемого в стрельбе в Утрехте Гекмана Таниса. Об этом рассказал представитель полиции Бернард Йенс.

Кроме того, полиция и местные власти Утрехта обнародовали новое фото стрелка и рассказали о его поиски, сообщает Nos. Мотив злоумышленника до сих пор остается невыясненным.

«Мы берем во внимание террористический мотив, но не можем исключить другие мотивы», — сообщил представитель полиции Йенс.

Он также заявил, что сегодня правоохранители провели несколько обысков в Утрехте.

Мэр Утрехта Ян ван Занен на пресс-конференции заявил, что в городе возобновили работу общественного транспорта на важнейших линиях.

Местные СМИ сообщили, что Танис ранее многократно контактировал с полицией. Его подозревали в кражах, покушении на убийство, хулиганстве и изнасиловании.

Жители Утрехта, которые знают Таниса, не считают, что причиной его действий мог стать террористический умысел. Часть из них рассказала, что иногда он «жил как религиозный мусульманин — выращивал бороду и носил длинную одежду». Танис имел проблемы с алкоголем и турецкие информагентства сообщили, что атака в Утрехте связана с семейными проблемами. Несколько лет назад он развелся и в городе ходили слухи, что турок первой застрелил в трамвае именно бывшую жену.

Напомним, что утром 18 марта в Утрехте обстреляли трамвай. Жертвами стрельбы стали три человека, еще пятеро получили ранения. Голландская полиция установила личность стрелка — 37-летнего выходца из Турции Гекмена Таниса.

В сеть Твиттер выложили также видео момента задержания Таниса.