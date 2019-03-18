Подозреваемый в поджоге магазина Roshen в Киеве близок к экстремистам и сепаратистов

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Мужчина, которого подозревают в сегодняшнем поджоге магазина Roshen на Крещатике в Киеве, близок к экстремистам и сепаратистам.

Начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил пресс-службе ведомства, что задержанный подозреваемый является «активным участником многочисленных уличных акций, которые проходят в Киеве, и является членом радикальной экстремистской организации».

Руководитель этой структуры задержан Службой безопасности Украины и находится в СИЗО. По данным источников «Украинской правды», этим лидером является Евгений Моринец, которого задержали 18 февраля за призывы к свержению власти.

Задержанный за поджог магазина Roshen ранее пикетировал следственный изолятор, требуя освободить Моринца. Также он, по версии полиции, связан с пророссийской организацией «Наждак». Ее возглавлял Николай Дульский, которого в СБУ считали агентом российских спецслужб. Целью «Наждака», по словам Крищенко, была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов.

«Есть основания полагать, что он причастен к ночному поджогу магазина на Оболони. Эта информация проверяется, собирается доказательная база», — сообщил Корищенко.

Магазин Roshen в Киеве подожгли вечером 17 марта возле станции метро «Героев Днепра». Сегодня на Крещатике неподалеку от Бессарабского рынка горело еще одно помещение магазина Roshen. Правоохранители сообщили, что задержали 53-летнего жителя столицы.

Начато уголовные производства по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога и по факту хулиганства.