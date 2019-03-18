В витрину магазина Roshen бросили бутылку с зажигательной смесью, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

В Киеве задержали злоумышленника, который сегодня бросил бутылку с зажигательной смесью в витрину расположенного на Крещатике магазина Roshen.

Мужчину доставили в управление полиции, где он дает объяснение. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что задержанный — 53-летний житель столицы.

На месте инцидента работают правоохранители, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В ГСЧС сообщают, что информация о пожаре поступила в 15.10, до прибытия пожарных ее успели подручными средствами ликвидировать работники магазина. Площадь возгорания составила 2 кв. м.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в феврале в Дарницком районе Киева был совершен поджог фирменного магазина «Рошен». По словам очевидцев, злоумышленник облил витрину магазина легковоспламеняющимся веществом, после чего поджег ее. Площади пожара тогда составляла 5 кв. м. Спасателям удалось довольно быстро его ликвидировать. Впоследствии стало известно, что по подозрению в совершении этого преступления задержали оптового торговца кондитерскими изделиями.