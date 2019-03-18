Погода в Украине на 19 марта: ожидается переменная облачность, местами дождь. Фото: Телепорт

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Погода в Украине 19 марта ожидается преимущественно солнечная, но местами пройдет дождь. Осадки ожидаются в Черниговской, Днепропетровской, Винницкой, Закарпатской, Сумской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях.

Ночью столбики термометра покажут от 0° до 6° тепла, днем 7−16° выше нуля. Ветер обещают южный, юго-западный и западный 7−12 м/сек. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 19 марта будет дождливой. Температура ночью 4−6° выше нуля, днем 7−9° тепла.

Во Львове во вторник ожидается переменная облачность, а ночью пройдет дождь. Ночью температура воздуха 2−4° тепла, днем 8−10° тепла.

В Одессе завтра обещают солнечную погоду без осадков. Температура воздуха ночью от 4−6° тепла, днем столбики термометров покажут 12−14° выше нуля.

В Днепре 19 марта будет лить дождь. Ночью температура воздуха составит от 3° до 5° выше нуля, днем ожидается 11−13° тепла.

В Харькове завтра ожидается переменная облачность. Температура ночью от 1° до 3° тепла, днем 12−14° выше нуля.

В Карпатах 19 марта прогнозируется дождливая погода. Температура воздуха ночью от 3° до 5° тепла, днем 10−12° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 19 марта спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения магнитосферы Земли.

Ранее сообщалось, что в конце марта ожидаются магнитные бури.