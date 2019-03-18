ФФУ изменила календарь УПЛ по просьбе полции

https://racurs.ua/n119555-vybory-2019-ffu-izmenila-kalendar-futbolnyh-matchey-po-prosbe-nacpolicii.html

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Исполнительный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) согласился с предложением Премьер-лиги (УПЛ) о внесении изменений в календарь текущего футбольного сезона. Об этом футбольную власть попросила Национальная полиция в связи с проведением президентских выборов 31 марта.

Пресс-служба ФФУ сообщила сегодня, что исполком утвердил существенные изменения по предложению Национальноли полиции, которая обеспечивает правопорядок во время голосования и не могла одновременно следить за безопасностью на стадионах во время матчей.

Итак, ФФУ матчи 23-го тура УПЛ перенесла с 30 марта на 3 апреля (для клубов, которые являются участниками ¼ финала Кубка Украины). Остальные команды сыграют поединки 23-го тура 6 апреля.

Четвертьфинальные матчи Кубка Украины перенесли с 3 апреля на 6−7 апреля, матчи 26-го тура УПЛ — с 20 апреля на 24 апреля. Дату проведения матчей ½ финала Кубка Украины ФФУ определит дополнительно.

Кроме того, матчи 32-го тура УПЛ перенесли с 26 мая на 30 мая, а матчи плей-офф — с 29 мая и 2 июня на 4 июня и 8 июня соответственно.

Эти изменения, кроме просьбы Нацполиции, обусловлены ходатайством главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко. Он просил перенести 32 тур УПЛ на конец мая. Шевченко пытается таким образом уменьшить нагрузку на игроков, которые в начале июня будут вызываться в ряды сборной на матчи против сборных Сербии и Шотландии.

В Украине футбол не впервые переносят из-за выборов. Аналогичные решения принимались в 2015 году во время проведения местных выборов. Тогда поединки УПЛ играли в декабре вместо октября.