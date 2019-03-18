Делами Украины в Госдепартаменте США будет заниматься Филипп Рикер: как дипломат относится к России / / Фото: veriu.info

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Накануне президентских выборов в Украине Вашингтон сменил своего помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Начиная с 18 марта делами Киева и Москвы вместо Вэсса Митчелла будет заниматься кадровый американский дипломат Филипп Рикер.

54-летний Рикер до этого работал гражданским заместителем командующего силами США в Европе.

«Посол Филипп Рикер с 18 марта станет главным заместителем помощника госсекретаря и. о. помощника секретаря, который будет руководить Бюро по делам Европы и Евразии», — сообщили недавно во внешнеполитическом ведомстве США.

Рикер уже побывал в Украине

В конце февраля Рикер вместе с спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером, а также сотрудниками американского посольства, посетил Одессу. Американская делегация тогда участвовала во встречах по случаю прибытия эсминца Военно-морского флота США «Дональд Кук».

Кто такой Филипп Рикер?

Рикер родился в Пенсильвании. Он закончил Йельский университет в 1986 году, еще спустя пять лет получил степень магистра в Тандербердской школе глобального менеджмента. Карьерный дипломат свободно владеет венгерским, македонским и немецким языками. В разные годы он работал генконсулом США в Милане, заместителем помощника госсекретаря по вопросам Балкан, Центральной Европы, Холокоста, послом США в Македонии, Ираке, замглавы миссии в Будапеште. Принимал участие в мирных переговорах по Косово.

Сам Рикер 4 марта находился с визитом на Балканах и там впервые упомянул о своем новом назначении. Впоследствии эту информацию подтвердили в Госдепартаменте США. Известно, что ранее Рикер способствовал переименованию Македонии в Северную Македонию, что открыло балканской стране путь в Североатлантический альянс. Именно этот человек теперь будет определять политику посольства США в Украине.

Посол США в Сербии Кайл Скотт отметил, что на своей новой должности Рикеру придется решать много вопросов, связанных с отношениями с Москвой, Анкарой и Брюсселем.

«На повестке дня у Рикера будет много вопросов, включая отношения с Россией, Турцией и ЕС, а также вопросов, связанных с наработкой общей позиции США и ЕС… Он достаточно хорошо знает Балканы, он работал послом США в Македонии. Его сердце до сих пор на Балканах…», — сказал Скотт в интервью для СМИ Сербии.

Позиция Рикера относительно агрессии РФ

Американский дипломат неоднократно осуждал оккупацию Крыма и наращивание сил РФ в Черном море.

«Не может быть возврата к нормальным отношениям, пока не произойдет конструктивных изменений в российских действиях, в действиях Владимира Путина и его режима, который не придерживается норм международного права и международных обязательств», — отметил Рикер во время одного из своих выступлений.

Также, комментируя влияние Кремля на Балканы, американский дипломат заявил, что не считает Россию фактором: «Я бы сказал, что РФ с ее реакциями для меня не существует».

Кроме этого, в своих спичах Рикер агрессию России ставил в один ряд с терроризмом, конфликтами на Ближнем Востоке и на Севере Африки.

«Терроризм, агрессивные действия России, конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, беспрецедентные миграционные потоки в Европу являются одними из наиболее острых проблем, с которыми мы сталкиваемся», — сказал Рикер.

Он упоминал об угрозе агрессивного влияния России, которое проявилось в незаконной аннексии Крыма и усилении милитаризации Черного моря.

«На протяжении 4,5 лет после вторжения на крымский полуостров международное сообщество осуждало агрессивные действия России относительно разжигания нестабильности, раздора и неуважения к суверенитету других народов, который продолжается до сих пор», — заявлял Рикер.

Он также напомнил о декларации лидеров НАТО по результатам прошлогоднего саммита, в которой говорится, что агрессивные действия России, включая угрозу и применение силы для достижения политических целей, бросают вызов альянсу и подрывают евроатлантическую безопасность, основанную на правилах международного порядка.