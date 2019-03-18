Новые правила перевозок пассажиров и багажа авиатранспортом: что изменилось

Новые правила перевозок пассажиров и багажа утвердила Госавиаслужба

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Ракурс

В Украине начинают действовать новые правила перевозок пассажиров и багажа, которые заменят предыдущие, действовавшие с 2012 года.

Соответствующие изменения утвердила Госавиаслужба Украины, сообщает издание AviaNews.

Одно из самых важных изменений — отмена обязательной бесплатной нормы багажа. Таким образом, Госавиаслужба узаконила уже сложившийся статус-кво, когда авиакомпании в нарушение норм законодательства продавали билеты из Украины по безбагажным тарифам.

Также новые правила узаконивают взимание платы за регистрацию в аэропорту. К этой практике уже долгое время прибегают некоторые авиакомпании.

Изменения коснулись и времени окончания регистрации и посадки в самолет. Согласно старым правилам, стойки регистрации закрывались не ранее 40 минут до вылета, а выходы на посадку — не ранее 10 минут до вылета. Теперь же эти сроки установлены как 45 минут и 15 минут соответственно.

Также в новых правилах исчезло требование об обязательном бесплатном предоставлении всем пассажирам прохладительных напитков — теперь можно рассчитывать только на воду по запросу.

В разделе о классах обслуживания добавлен первый класс. Также исчезла минимальная норма расстояния между креслами, которая теперь оставлена на усмотрение авиакомпании.

В Госавиаслужбе отмечают, что новые изменения приняты с учетом изменений рынка, в частности — развития авиакомпаний-лоукостеров.

«Особое внимание уделяется надлежащему обслуживанию пассажиров с инвалидностью или ограниченной подвижностью», — подчеркивают в Госавиаслужбе.

Напомним, недавно Госавиаслужба приостановила в Украине полеты самолетов Boeing 737 MAX.