Из российского СИЗО после 20 месяцев выпустили американца, которого обвиняют из-за чистящего средства. Фото: ВВС Россия

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Из российского СИЗО после 20 месяцев выпустили американца Гейлера Грандстаффа. Мужчину обвинили в контрабанде наркотиков из-за покупки чистящего средства через интернет-магазин. Оказалось, что один из его компонентов содержит запрещенный на территории РФ препарат.

Хотя американца выпустили из СИЗО, судебное разбирательство по этому делу продолжается. Дату нового заседания суд пока не назначил. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

Летом 2017 года американец заказал в иностранном интернет-магазине чистящее средство, которое на родине использовал для очистки металла. Однако, через несколько недель доставить посылку с курьером приехали таможенники, адвокат и следователи. Грандстаффа обвинили в контрабанде наркотиков в крупном размере и отправили в СИЗО.

Американец заявил в суде, что не знал о запрете на это средство в России. Когда следствие не смогло доказать, что у Грандстаффа есть наркотическая зависимость, обвинители начали утверждать, что американец использует вещество для наращивания мышечной массы.

Адвокат Грандстаффа рассказал, что подзащитного отпустили из-за нарушений в следствии, о котором заявляла защита все это время. Грандстафф, в свою очередь полагает, что внимание мировой общественности к этому делу напомнило обвинителям об ответственности за их действия.

Грандстафф переехал в Россию к своей супруге Анне. Они познакомились в США, а затем перебрались в РФ. В Москве Грандстафф преподавал английский язык.

Ранее сообщалось, что в США мексиканец просидел в тюрьме 18 лет за убийство знакомого, который оказался жив.