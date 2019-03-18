Главные новости 18 марта: стрельба в Утрехте, скандал вокруг Boeing и возобновление дела против Сытника и Холодницкого

Главным событием 18 марта стала стрельба в Утрехте, фото - Твиттер

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Главными новостями 18 марта стали стрельба в Утрехте, скандал вокруг Boeing и возобновление дела против руководителей антикоррупционных органов Артема Сытника и Назара Холодницкого.

Утром в Утрехте (Нидерланды) обстреляли трамвай. Жертвами стрельбы стали три человека, еще пятеро получили ранения.

Голландская полиция установила личность стрелка. Подозревают 37-летнего выходца из Турции Гекмена Таниса. Полиция не исключает, что он действовал не один. Предполагают, что Танис воевал в Чечне.

Сейчас антитеррористические подразделения ищут нападавшего. Полиция ввела уровень усиленной террористической угрозы в провинции Утрехт.

Сегодня стало известно, что компании Boeing частично делегировали право самостоятельно подтверждать безопасность лайнеров, которые она выпускает. Соответствующее решение принято Федеральным управлением гражданской авиации США. Об этом написали американские СМИ, которые расследуют причины крушения Boeing в Эфиопии.

В компании знали о проблемах с Boeing Maх, а именно о том, что новая автоматическая система, когда считает нужным, заваливает нос лайнера, изменяя геометрию хвостового стабилизатора на 2.5°. Эту информацию корпорация скрывала от управления.

Генпрокуратура возобновит расследование производства против председателя НАБУ Артема Сытника и антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, расследовавших дело о взяточничестве экс-главы ЦИК Михаила Охендовского. Соответствующее ходатайство адвоката экс-главы Центризбиркома удовлетворил Печерский райсуд Киева.

Генпрокуратура продолжит досудебное расследование производства против Холодницкого и Сытника, которых подозревают во вмешательстве в деятельность экс-главы ЦИК.

НАБУ и САП подозревали Охендовского во взяточничестве. В 2016 году НАБУ сообщил Охендовскому о подозрении в получении взяток. Это дело появилось в результате анализа данных так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов.