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Ракурс
Компании «Боинг» позволили самой проверять безопасность своих самолетов. Фото: Flickr

В США компании Boeing разрешили самой подтверждать безопасность своих самолетов — СМИ

18 мар 2019, 12:22
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Компании Boeing (Боинг) частично делегировали право самой подтверждать безопасность своих лайнеров.

Соответствующее решение принято Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Об этом 18 марта на собственной страничке в Facebook написал редактор издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко со ссылкой на американские СМИ.

Также, по его информации, в «Боинге» знали о проблемах с лайнерами, а именно о том, что новая автоматическая система, когда считает нужным, заваливает нос лайнера, изменяя геометрию хвостового стабилизатора на 2.5°. Эту информацию корпорация скрывала от управления.

«В документах для FAA речь шла о корректировке на 0.6°. А пилотов об этой системе сначала вообще не информировали. Летчики узнали о ней лишь после первой катастрофы… Утверждается, что об этой проблеме „Боинг“ также знал еще до второй катастрофы. И занизил ее опасность», — говорится в сообщении Сидоренко.

Напомним, в авиакомпаниях опасаются, что запрет на полеты для самолетов Boeing 737 MAX может затянуться на длительное время. Авиаперевозчики планируют свою деятельность на будущее с учетом возможных значительных задержек с возвратом этих самолетов к авиарейсам.

Источник: Ракурс


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