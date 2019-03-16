Авиакатастрофа в Эфиопии: запрет на полеты для самолетов Boeing 737 MAX может затянуться на длительное время

Boeing 737 MAX, фото: Liam Allport

https://racurs.ua/n119491-aviakatastrofa-v-efiopii-perevozchiki-opasautsya-chto-samolety-boeing-737-max-nadolgo-ostanutsya.html

Ракурс

Авиакомпании опасаются, что самолеты Boeing 737 MAX, чьи полеты были запрещены после двух за последние месяцы похожих катастроф, вероятно, связанных с проблемами с работой датчиков, будут оставаться на земле еще в течение очень долгого времени.

Boeing 737 Ethiopian Airlines разбился 10 марта вскоре после вылета из столицы Эфиопии Аддис-Абебы, что привело к гибели всех 157 человек на борту. За несколько месяцев до этого — в октябре 2018 года произошло падение Boeing 737 в Индонезии, жертвами которого стали 189 человек, сообщает агентство Reuters.

Американские чиновники сообщали, что информация из обломков в Эфиопии и данные о траектории полета самолета показывают некоторое сходство к событиям в Индонезии.

Источники агентства Reuters сообщили, что следователи получили кусок стабилизатора от эфиопского Boeing 737 MAX, который определяет положение носа самолета, и он установлен в необычном положении — подобно Boeing, потерпевшему крушение в Индонезии.

Негативные новости заставляют авиаперевозчиков планировать свою деятельность на будущее с учетом возможных значительных задержек с возвратом самолетов Boeing 737 MAX к авиарейсам.

Так, Air Canada и United Airlines в пятницу стали первыми крупными перевозчиками в Северной Америке, которые предупредили о негативных финансовых последствиях для их бизнеса в результате «заземления» самолетов Boeing 737 MAX.

Крупнейший в Канаде перевозчик Air Canada приостановил свои финансовые прогнозы на 2019 год, а United Airlines, третий по величине американский перевозчик, сообщил, что почувствует негативное влияние на свою деятельность, если эти самолеты будут оставаться на земле до пикового летнего сезона.

Американский банк Citi заявил об ожидании негативного влияния ситуации с самолетами этого типа на доходы компании Southwest Airlines, которая управляет крупнейшим в мире флотом Boeing 737 MAX. Проблемы с Boeing 737 MAX провоцируют дефицит самолетов для перевозчика и вероятные расходы на компенсацию пассажирам.

По мнению экспертов, для авиаперевозчиков, которые заказали компании-производителю Boeing 737 MAX, сложившаяся ситуация может обеспечить оправдание для отложения или отмены приобретения этих самолетов.

Напомним, Украина недавно также приостановила полеты Boeing 737 MAX над своей территорией.