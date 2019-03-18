Полиция выясняет причины возникновения давки, фото: TrikalaVoice

https://racurs.ua/n119529-davka-na-diskoteke-v-chest-dnya-svyatogo-patrika-unesla-jizni-treh-podrostkov-v-severnoy-irlandii.html

Ракурс

В Северной Ирландии во время дискотеки, посвященной Дню святого Патрика, возникли давка, жертвами которой стали трое подростков.

Дискотека проходила в отеле Greenvale в городе Кукстаун. Об этом сообщила пресс-служба полиции Северной Ирландии.

Погибли двое юношей, которым было 17 и 16 лет, и 17-летняя девушка. Кроме того, на стационарном лечении находится 16-девушка, еще двум подросткам оказали медицинскую помощь из-за полученных во время давки травм.

Местные правоохранители начали расследование, чтобы установить причины инцидента. Полиции уже известно, что на месте инцидента, где группа молодых людей ждала возможности попасть на дискотеку, возникли столкновения, по крайней мере один человек сообщает, что подвергся нападению.

Происшествие произошло вчера вечером незадолго до 21.30 по местному времени.

Служба скорой помощи Северной Ирландии получила 999 вызовов с сообщениями о пострадавших.

Отмечается, что полицейские прибыли на место инцидента течение двух минут после вызова службы скорой помощи.

«Крайне печально, что событие, организованное для веселья, закончилось такой ужасной трагедией», — отмечают правоохранители.

Святой Патрик — христианский епископ, который в V в. вел успешную миссионерскую деятельность в Ирландии, где рукоположил сотни епископов и священников. Кроме того, он считается родоначальником ирландской литературы, а также покровителем Ирландии и ирландцев.

Напомним, Гугл недавно выпустил дудл в честь Дня святого Патрика.