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Трагедия на озере в Карелии 2016 года. Фото: СТОЛИЦА на Онего

В России директора детского лагеря бросили в тюрьму на 9,5 лет из-за гибели 14 детей

18 мар 2019, 11:37
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Бывшего директора лагеря «Сямозеро» в Карелии приговорили к 9,5 года колонии. Ее признали виновной по делу о гибели детей на водоеме в 2016 году.

Такой же срок заключения Петрозаводский городской суд назначил и бывшему координатору Вадиму Виноградову. Об этом 18 марта сообщает РИА «Новости».

К восьми месяцев наказания в колонии-поселении приговорили инструктора Валерия Круподерщикова, но его освободили от наказания из-за истечения сроков давности. Всего в деле о гибели детей проходили шесть человек. Троих обвиняемых суд оправдал, поскольку следствие не доказало их вины.

Напомним, 18 июня 2016 года в республике Карелия (Российская Федерация) произошла трагедия на водоеме — в шторм попали участники детского оздоровительного лагеря «Парк-Отель Сямозеро». На трех плавсредствах находились 47 детей в возрасте от 12 до 17 лет и четыре взрослых инструктора. Вследствие сложных погодных условий лодки перевернулись и затонули, позже спасатели достали из воды тела 14 погибших.

Перед трагедией спасатели информировали о ливнях с порывами ветра до 17−20 м в секунду в большинстве районов Карелии. Однако руководство лагеря «Парк-Отель Сямозеро» решило все же выйти в плавание.


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