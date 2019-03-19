Воины ВСУ сбили ударный дрон оккупантов близ Донецка, фото - Цензор

https://racurs.ua/n119608-vsu-sbili-udarnyy-dron-okkupantov-vblizi-donecka-foto.html

Ракурс

Воины Вооруженных сил Украины сбили 19 марта ударный дрон оккупантов на донецком направлении.

В пресс-службе операции Объединенных сил (ООС) рассказали, что сбитый беспилотник был самодельным ударным БПЛА противника.

Сначала беспилотник «заглушили» средствами радиоэлектронной борьбы. Когда он потерял управляемость, украинские военные огнем из стрелкового оружия попали в него и повредили.

Напомним, что 18 марта ВСУ сбили вражеский беспилотник, который изучал оборону и систему огня сил ООС вблизи Авдеевки. Его остатки передали экспертам для изучения и идентификации.

В конце февраля «Ракурс» сообщал, что оружейники из Украины примут участие в разработке нового дрона-бомбардировщика. Этот беспилотник большой дальности разработают украинские конструкторы совместно со специалистами из Южной Кореи и США.