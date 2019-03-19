Mercedes-Benz показала новый джип GLK Coupe. Фото: PxHere

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Ракурс

Автомобилестроительная компания Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) с Германии опубликовала тизер обновленного джипа GLK Coupe.

Новый кроссовер, в отличие от стандартного GLC, получит измененные передние и задние фары, в салоне установят мультимедийный комплекс MBUX с 10,25-дюймовым дисплеем. Видео опубликовали 19 марта на странице Mercedes-Benz в Facebook.

Джип получит мультифункциональный руль, который оборудуют тач-панелями с тактильным и акустическим откликом, как у седана CLA. Цифровая панель приборов будет диагональю 12,3 дюймов, навигационная система машины получит элементы дополненной реальности. Специальная система Energizing Coach предложит водителю несколько программ релаксации.

Двигатель джипа от «Мерседес» будет представлен бензиновой «турбочетверкой» M 264 мощностью 197 и 258 л. с. с 48-вольтовой системой или дизелем OM 654 с отдачей 163, 194 и 245 л. с. Коробкой передач выступает автоматическая система 9G-TRONIC.

Напомним, летом 2018 года в сети показали первые фото нового внедорожника Mercedes-Benz GLE. Дизайн нового престижного джипа выполнен в стиле концепта Vision Maybach Ultimate Luxury.