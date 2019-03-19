Apple представила новые iMac с обновленным процессором. Фото: iPhones.ru

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Компания Appleпредставила новые iMac с обновленным процессором и графикой. Обновление компонентов компьютеров произошло впервые за последние два года.

Новые iMac оснащены восьмиядерными процессорами девятого поколения, сообщается на сайте компании Apple.

Отмечается, что обновление получили 21,5 дюймовая и 27-дюймовая версии iMac. В первую модель установили процессор 8 поколения с четырьмя ядрами, вторую модель iMac оснастили шести- и восьмиядерными процессорами.

Также в качестве дополнения к моноблокам можно приобрести видеокарту Radeon Pro Vega. Согласно данным компании, использование указанной видеокарты улучшает графическую воспроизводительность устройств.

В Apple также сообщают, что производительность нового iMac в два раза выше, чем у предыдущего поколения. Отметим, что новые iMac поступили в продажу сегодня, 19 марта, а их стоимость стартует от 1299 долл.