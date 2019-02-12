Компьютеры Apple поразил вирус, распространяемый через нелицензионные программы. Фото: RussianWeek.ca

https://racurs.ua/n118067-komputery-apple-porazil-virus-rasprostranyaemyy-cherez-nelicenzionnye-programmy.html

Racurs.ua

Хакерам удалось разработать вирус, который может обойти систему защиты компьютеров Apple.

Разработчики вредоносного обеспечения замаскировали вирус в файрвол Little Snitch, который часто скачивают пользователи MacOS. Собственники компьютеров Apple, которые решили сэкономить 50 долл. и скачать программу с торрента, в итоге поставили безопасность своего компьютера под угрозу, сообщает «Популярная механика».

Оказывается, злоумышленники внедрили троян в установочный файл, в котором помимо документов Mono, совместимых с Windows, находился вредоносный код. Программное обеспечение компьютера не среагировало на угрозу, поскольку установочные файлы с расширением EXE считаются не опасными по умолчанию.

После установки программы, вирус анализировал систему, а потом автоматически загружал множество различных программ с назойливой рекламой. Программы с вирусами, в том числе, были замаскированы под Adobe Flash Media Player или Little Snitch.

Ранее сообщалось, что вирус для Андроида воровал у пользователей 1000 евро за пять секунд. После установки вредоносная программа выдавала сообщение о необходимости открыть официальное приложение PayPal. Потом с электронного кошелька пользователей деньги переводились на PayPal мошенников.