Приходите без КПУ: Верховный суд поставил точку в президентской гонке Симоненко

Симоненко окончательно отстранили от избирательной гонки, фото — Новое время

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Центральная избирательная комиссия не нарушила закон, не зарегистрировав Петра Симоненко как кандидата на президентских выборах 2019 года. Верховный суд поддержал решение апелляционной инстанции, которая в начале февраля отклонила иск Симоненко и КПУ к ЦИК.

Об этом говорится в постановлении Верховного суда от 9 февраля 2019 года в деле № 855/20/19.

Истцы просили признать противоправным и отменить постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидата на пост президента Украины, обязать комиссию повторно рассмотреть документы и зарегистрировать Симоненко.

Верховный суд объяснил, что отказать в регистрации кандидатом на выборах ЦИК имеет право, если его выдвинула партия, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Поскольку относительно КПУ Министерством юстиции Украины принято решение о несоответствии ее наименование и символики требованиям упомянутого закона, то партия не может быть субъектом избирательного процесса. Поэтому Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда считает вывод суда первой инстанции правильным.

Напомним, что Симоненко и КПУ просили суд признать противоправным постановление ЦИК № 198 от 2 февраля об отказе в регистрации лидера коммунистов кандидатом в президенты. КПУ выдвинула своего лидера в президенты на съезде, который состоялся 3 января 2019 года.