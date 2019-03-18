Украина попросила увеличить количество «Джавелинов» в ВСУ

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Соединенные Штаты могут увеличить количество Javelin («Джавелин») в Вооруженных силах Украины. Украина выразила заинтересованность в получении большего количества этих противотанковых ракетных комплексов.

Такую информацию обнародовал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает 18 марта «Радио Свобода».

По его словам, Украина выразила заинтересованность в получении большего количества систем Javelin.

«Это возможно. Мы также должны изучить такие направления, как противовоздушная оборона и береговая оборона», — сообщил Волкер.

Часть этой помощи, по словам спецпредставителя, была бы основой противотанковых систем ВСУ в случае продвижения российских танков по украинской территории.

Напомним, Javelin в Украине появились в 2018 году. В марте Госдепартамент одобрил продажу Украине 210 этих противотанковых ракетных комплексов, а также 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн ​​долл.

Javelin предназначен для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.