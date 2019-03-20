Священник снял клип к песне «Плакала» об аварийном пути в селе на Львовщине, фото — скриншот видео

https://racurs.ua/n119651-skazka-na-doroge-svyaschennik-snyal-klip-k-pesne-plakala-ob-avariynom-puti-v-sele.html

Ракурс

Жители Старосамборского района Львовской области сняли видеоклип на кавер известной песни «Плакала» (группа KAZKA), в котором описали ужасное состояние местной автодороги.

Клип сняли на дороге Мшанец-Стрелки С141704. Этой дорогой пользуются 11 сел. Автором идеи таким образом обратиться к власти стал местный греко-католический священник Роман Гром. Слова кавера написала его жена Наталья.

По словам Грома, длина дороги составляет 18 км, из которых 15 км находятся в аварийном состоянии, о чем и свидетельствуют кадры из клипа. В нем снялись местные жители, а главную роль исполнил студент Львовского национального университета Назар Титар, также житель Старого Самбора.

«Из года в год ситуация стабильно ужасная. Деятельность автодора здесь ограничивается тем, что иногда засыпают большие ямы чем-то из реки. О кюветах и том, что туда может стекать вода с дороги, они не слышали», — подписал видео Гром.

Он призывает жителей района подписать несколько электронных деклараций на сайтах Кабмина и Львовского облсовета, которые требуют капитально отремонтировать дорогу.

«Ракурс» сообщал, что в мае 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман обещал публично объявить компании, которые некачественно проводят дорожные работы, и заставить недобросовестных строителей переделать их.