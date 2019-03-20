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ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации россиян наблюдателями на выборах. Фото: 112 Украина

Центризбирком отказал ОБСЕ в регистрации 24 граждан РФ наблюдателями на президентских выборах

20 мар 2019, 20:07
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Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала 24 российских граждан наблюдателями на будущих президентских выборах в Украине.

Ранее Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ обратилось в ЦИК с просьбой зарегистрировать граждан РФ международными наблюдателями. В среду, 20 марта, комиссия на своем заседании отказала указанной организации в регистрации россиян. Об этом говорится на странице Центризбиркома в Facebook.

«Рассмотрев указанные документы, ЦИК установила, что в соответствии с соответствующими нормами закона Украины „О выборах президента Украины“ официальным наблюдателем, в том числе от международных организаций, не может быть лицо, которое является гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом», — отметили в ЦИК и добавили, что постановлением Верховной Рады Украины от 27 января 2015 года Российская Федерация признана государством-агрессором.

На очередных выборах президента Украины зарегистрирована 1 тыс. 820 официальных наблюдателей.

Как известно, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. За президентское кресло будут бороться 39 политиков, пять кандидатов уже снялись с выборов в пользу других претендентов.

Напомним, в феврале специальный представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер призывал украинскую власть допустить российских наблюдателей к президентским выборам, которые состоятся 31 марта.

Источник: Ракурс


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