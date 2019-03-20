Кандидаты в президенты Украины — 2019: жирные коты и миллионы под матрасом

Кандидаты в президенты Украины 2019. Сергей Тарута, Роман Насиров, Александр Ващенко

https://racurs.ua/2300-kandidaty-v-prezidenty-ukrainy-2019-jirnye-koty-i-milliony-pod-matrasom.html

Ракурс

«Ракурс» продолжает изучать предвыборные программы кандидатов в президенты Украины. Ранее мы уже рассмотрели группы так называемых либералов, темных лошадок, дискотеки 90-х. Сегодня расскажем о жирных котах.

Давайте честно: практически все участники предвыборных игр вокруг президентского кресла — люди, мягко говоря, небедные. Вернее сказать, их достаток измеряется по шкале «состоятельные — очень состоятельные — миллионеры», причем последних в списке немало. То есть, по большому счету, в группу жирных котов можно вставлять любого не глядя.

Но вот какая незадача: многие из кандидатов почему-то любят прибедняться. Поэтому мы собрали эту маленькую группу, руководствуясь не столько состояниями ее представителей, сколько тем, как они эти состояния подают. Получилось — один олигарх, один нищий муж богатой жены и один «владелец заводов, газет, пароходов», который задекларировал миллион наличными и нуль дохода.

Сергей Тарута: голубь мира

63-летний Сергей Тарута — официальный миллионер, олигарх и человек-билборд. Поэтому подробно пересказывать биографию кандидата, лицо которого вот уже год мозолит глаза с огромных плакатов по всей стране, вроде бы и смысла нет.

В двух словах: родом из Донецкой области, учился в Мариуполе (тогда — Жданове), инженер-металлург. Второе образование — менеджер внешнеэкономической деятельности. 15 лет проработал на заводе «Азовсталь», после чего подался в большой бизнес: создал внешнеторговую фирму «Азовимпекс», а заодно стал исполнительным директором корпорации «Индустриальный союз Донбасса», созданной вместе с Ринатом Ахметовым и Виталием Гайдуком. В последние пять лет холдинг переживает серьезный кризис и потерял почти 5 млрд долл., но Сергей Тарута, по оценке аналитиков Forbes, входит в список 500 самых богатых людей мира.

Теперь о политической карьере кандидата. С 1998 года почти 10 лет он был депутатом Донецкого областного совета. Новый виток политической карьеры начался в марте 2014 года, когда Сергей Тарута возглавил Донецкую областную госадминистрацию. Но продержался он на должности только до октября 2014-го и тогда же выиграл выборы в Раду как беспартийный кандидат.

Беспартийным он оставался сравнительно недолго: в феврале 2017 года была зарегистрирована партия «Основа», заявленная как либерально-консервативная. Кстати, тогда же, в 2017-м, Сергей Тарута давал интервью на Первом канале, и когда ему задали вопрос, кто финансирует партию (логично об этом спросить входящего в партию олигарха, не правда ли?), тот ответил, что он, мол, всего лишь «идейный вдохновитель». А затем пресс-секретарь Таруты заявила, что если и дальше ее шефу будут задавать некорректные вопросы, он прекратит интервью.

Некоторые политологи считают, что Сергей Тарута — технический кандидат Юлии Тимошенко. Впрочем, с уверенностью утверждать можно лишь то, что президентские выборы — это политический промоушн партии «Основа» к осенним выборам в парламент, что видно невооруженным глазом из программы кандидата.

Кстати, страница партии в Facebook ведется на русском, и многие посты написаны в эдаком пасторальном советском стиле. «Сотни женских улыбок, отличное настроение и настоящий праздник весны — Сергей Тарута и команда партии «Основа» в Николаеве поздравили прекрасную половину с 8-м Марта!». Впрочем, на страничках партий, позиционирующих себя как антисоветские, к праздникам пишется подобная белиберда. Только, разумеется, по-украински.

Программа кандидата тоже написана по-украински. И первое слово в ней — «Мир». Собственно, мирный план «Три основы» — это то, что больше всего продвигает сегодня его партия.

Итак, одним из приоритетов во внешней политике кандидат считает «восстановление дружеских отношений со всеми странами-соседями». Означает ли это пресловутый «дружеский обед на восточной границе»? А понимайте как хотите. Впрочем, кандидат декларирует: «Я сделаю все, чтобы Россия сполна ответила за свою агрессию против Украины, компенсировала убытки, причиненные экономике и гражданам Украины».

В программе сказано, что план предусматривает размещение миротворческой миссии ООН в оккупированных районах Донбасса, создание там временной международной администрации. О Крыме в программе три строчки — мол, возвращен полуостров может быть только политико-дипломатическим и юридическим путем.

Теперь об экономике. «Я создал <…> самую большую транснациональную компанию в Украине», — говорит кандидат и заявляет, что этот опыт вполне может быть использован для эффективного руководства государством. И предлагает доктрину сбалансированного развития «Украина-2030».

Из интересного заявлено уменьшение количества налогов и сборов с 12 до 7, снижение налогового пресса с 41,5% до 25%, снижение ставки НДС с 20% до 15% и замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал со ставкой 15% — все это в пышной оправе из множества красивых слов.

Среди политических заявлений забавляет то, что кандидат декларирует в будущем времени вещи, существующие в настоящем. Например, «Украина станет настоящей парламентско-президентской республикой» — а какая она сейчас? Или вот: «Обеспечу проведение в Украине глубокой децентрализации» — а это одна из реформ, которая уже вовсю идет. А вот еще: «Верну уважение к праву каждого на собственное мнение». Вот с чем-чем, а со свободой слова у нас вроде бы и так дела обстоят неплохо.

Из новенького — принятие новой «Народной Конституции, приоритетом которой будут национальные интересы Украины», сокращение парламента до 250 человек, создание в нем Верхней палаты. Выборы кандидат обещает проводить по открытым спискам, а мажоритарку отменить — и это правильно.

Еще Сергей Тарута собирается бороться с коррупцией (но, заметьте, не с олигархами!), обещает среднюю зарплату в 20‒25 тыс. грн, 10 тыс. грн пенсий и 2 млн новых рабочих мест. И все это — в самое ближайшее время и в самых общих словах.

В программе вообще довольно много общих слов, и говорить особо не о чем. Однако этот кандидат хоть и не входит в тройку лидеров, но фигура знаковая и крупная. И не скрывает своих доходов. Впрочем, от журнала Forbes их разве скроешь?

Роман Насиров: человек в клетчатом одеяле

Это проклятое одеяло вылезает из всех поисковых запросов по кандидату, но биография Романа Насирова все-таки немного обширней. Итак, ему 40 лет, родом из Чернигова, там же получил экономическое образование, а позже, в Киеве — юридическое. В начале 2000-х доучивался уже в Англии, а три года назад стал кандидатом юридических наук. Работал на топ-позициях в крупных международных финансовых компаниях и, скорее всего, хорошо себя чувствовал. Но пять лет назад кандидат подался в политику, и вначале все складывалось очень удачно.

В 2014 году Насиров избирается в парламент от БПП, а в мае следующего года становится председателем Государственной фискальной службы Украины. Но через два года его берут под стражу за подозрение в хищении 2 млрд грн государственных средств. Вот тогда на сцене и появляется пресловутое клетчатое одеяло: глава ГФС срочно попадает в больницу в Феофании, а оттуда в суд его привозят на носилках. Контраст между холеным лицом обвиняемого и сиротским байковым больничным одеяльцем вызвал бурю мемов в соцсетях.

Вскоре Насиров был выпущен из Лукьяновского СИЗО под залог в 100 млн грн (прокуратура просила 2 млрд грн). Однако с должности главы ГФС его уволили в январе прошлого года не за это, а за имеющееся якобы двойное гражданство (Украины и Великобритании). Окружной административный суд Киева, сочтя выдвинутое Кабмином обвинение недоказанным, восстановил Романа Насирова в должности в декабре 2018 года, и теперь государство должно ему зарплату за вынужденный прогул.

В 2017 году Роман Насиров задекларировал 6 грн доходов. Единственным доходом в 2017 году отстраненного на тот момент чиновника были проценты от «Укргазбанка». Но кое-что еще имелось: 55 тыс. долл. и 1,3 млн грн наличными. На банковских счетах в Украине он имеет 200 грн, а на брокерском счете за границей — 297,7 тыс. долл. Плюс кое-какая недвижимость и земельные участки. Если поскрести по сусекам и заложить в ломбарде часы Breguet, то можно и на президентский взнос насобирать.

«Чем вы сейчас занимаетесь, чем зарабатываете на жизнь?» — спросил у Романа Насирова недавно 112.ua. «Я официально попросил Кабинет министров об отпуске, и все свое время посвящаю предвыборной кампании», — сказал тот. И на вопрос, откуда взялись деньги на взнос в ЦИК и на предвыборную кампанию, ответил: «Деньги, которые я потратил на взнос, — это сбережения мои и моей семьи».

После такого вступления любые правильные слова, написанные в программе — и о победе, и о членстве в ЕС и НАТО, и о борьбе с бедностью, и особенно о борьбе с коррупцией, — накроются… одеялом.

Одна из изюминок программы — нулевое декларирование: «Подведение «черты» между прошлым и экономически успешным будущим. Новая справедливая система отношений между гражданами, предпринимателями и государством в лице фискальных и контролирующих органов».

Да, вот еще: в качестве действенного инструмента борьбы с коррупцией Роман Насиров предлагает проводить аудит деятельности… антикоррупционных органов. И это, кстати, дельное предложение, если не принимать во внимание то, кем оно высказано.

Социальная часть программы содержит много общих слов и кажется… чуть ли не слово в слово списанной с программы Сергея Таруты. Впрочем, есть еще одна изюминка: «Бесплатные государственные программы по изучению английского языка». Открою тайну: такие программы давно существуют. Но откуда ему о них знать? Вообще страшно далеки от народа эти кандидаты…

Александр Ващенко: владелец заводов, газет, пароходов

Третий кандидат не такой весомый, как Тарута,и не такой забавный, как Насиров, поэтому ему мы отвели совсем немного места. Родился Александр Ващенко в Сумской области, что зачем-то отдельно подчеркивает в программе.

Открытые источники пишут о кандидате в президенты очень скупо, но даже из этих коротких справок ясно, что он много, разнообразно и со вкусом занимался бизнесом. Владелец строительной компании, учредитель ООО, торгующего офисной техникой, оборудованием и программным обеспечением. Учредитель ООО — посредника в торговле топливом и ООО, инвестирующего в строительство.

А еще у кандидата есть собственная «Международная телерадиокомпания «Ави Тиви». При этом продуктов этой ТРК в сети найти не удалось.

Что касается политики, то кандидат дважды (2002 и 2006) баллотировался в депутаты, оба раза неудачно. Но в Раде IV созыва был помощником депутата от «Нашей Украины» Петра Ющенко. В 2010-м Александр Ващенко уже пробовал баллотироваться на пост президента, но тогда ЦИК завернул его документы из-за нарушений.

Любопытная деталь: в 2017 году в декларации Александра Ващенко указан… нулевой доход. Бедняга. У него есть только запасы наличных — 5,5 млн грн, 500 тыс. долл. и 320 тыс. евро. Не исключено, что они хранятся под матрасом.

Теперь о программе. Иногда закрадывается впечатление, что авторы программ соревнуются в том, сколько цветистых фраз они могут впихнуть в несколько страниц. Чтобы текст выглядел еще цветистее, желательно, как в немецком, начинать существительные с большой буквы: «достойный Проводник», «объединить народ Верой, вдохновить Волей».

В некоторых программах, правда, за пафосом кроются здравые мысли, но здесь не тот случай. Ващенко пишет о каком-то «народном полновластии, которое базируется на украинской политической нации».Что это такое и с чем его едят — непонятно. Требует принятия какой-то Декларации верховенства прав Украинского народа. Интересный штришок — создание Народного трибунала, который будет судить преступления против «Украинского Государства, Украинского Народа» (все с большой буквы) и, конечно же, коррупционные действия. То есть — «сломать коррупции хребет». А еще контролировать «уровень потребления высокопоставленных чинов и членов их семей».

Честно — иногда стыдно становится за кандидатов и их политтехнологов. Неужели они думают, что трескучее пустословие, лишенное всякой логики, кому-то может показаться программой? Или, может, они заведомо считают «Украинский Народ» клиническим дураком?

В одном только месте мелькнуло интересное: он декларирует некую Национальную программу «Жилище». Строительство должно производиться за счет территориальных общин и привлеченных инвестиций с последующей… сдачей квартир в аренду. Сразу видать — это глубоко личное.