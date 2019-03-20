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ГБР открыло производство в отношении Юрия Луценко. Фото: Радіо Свобода

Дело Гандзюк: ГБР открыло уголовное производство в отношении генпрокурора Луценко (ДОКУМЕНТ)

20 мар 2019, 19:34
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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении генерального прокурора Юрия Луценко.

Главу Генпрокуратуры подозревают в разглашении сведений досудебного расследования по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом 20 марта сообщил адвокат Маси Найем на собственной странице в Facebook.

Правозащитник напомнил, что 27 декабря 2018 года он подал в ГБР заявление о совершении генпрокурором Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) Уголовного кодекса Украины. Уже 4 января 2019 года он пожаловался в Печерский суд на бездействие следователей бюро, поскольку сведения по вышеуказанному заявлению внесены не были. Судебная инстанция 28 февраля удовлетворила жалобу Найема и обязала следователей зарегистрировать уголовное производство.

В среду, 20 марта, Найем получил информацию о том, что 18 марта ГБР все же зарегистрировало производство в отношении Луценко.

ГБР открыло производство в отношении генпрокурора

ГБР открыло производство в отношении генпрокурора. Документ: Маси Найем в Facebook

Напомним, Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований внести в Единый реестр досудебных расследований данные по факту возможного разглашения генпрокурором Юрием Луценко информации в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как известно, на Гандзюк напали 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Она умерла через месяц после госпитализации.

Источник: Ракурс


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