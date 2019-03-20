ГБР открыло производство в отношении Юрия Луценко. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n119671-delo-gandzuk-gbr-otkrylo-ugolovnoe-proizvodstvo-v-otnoshenii-genprokurora-lucenko-dokument.html

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении генерального прокурора Юрия Луценко.

Главу Генпрокуратуры подозревают в разглашении сведений досудебного расследования по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом 20 марта сообщил адвокат Маси Найем на собственной странице в Facebook.

Правозащитник напомнил, что 27 декабря 2018 года он подал в ГБР заявление о совершении генпрокурором Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) Уголовного кодекса Украины. Уже 4 января 2019 года он пожаловался в Печерский суд на бездействие следователей бюро, поскольку сведения по вышеуказанному заявлению внесены не были. Судебная инстанция 28 февраля удовлетворила жалобу Найема и обязала следователей зарегистрировать уголовное производство.

В среду, 20 марта, Найем получил информацию о том, что 18 марта ГБР все же зарегистрировало производство в отношении Луценко.

Напомним, Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований внести в Единый реестр досудебных расследований данные по факту возможного разглашения генпрокурором Юрием Луценко информации в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как известно, на Гандзюк напали 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Она умерла через месяц после госпитализации.