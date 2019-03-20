Спецслужбы Украины и Израиля ликвидировали международный канал контрабанды кокаина из Центральной Америки (ВИДЕО, ФОТО)

Правоохранители разоблачили канал поставки кокаина из Панамы в Израиль, фото: myDr

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Сотрудники СБУ совместно со своими израильскими коллегами разоблачили и ликвидировали международный канал контрабанды кокаина.

Наркотическое вещество поставляли из Панамы в Израиль через Украину. О существовании этой контрабандной схемы, которую организовали граждане Израиля и Украины, стало известно в конце 2018 года, сообщает пресс-центр СБУ.

Кокаин перевозили с помощью наркокурьеров, он находился в двойных стенках их багажа. В целях конспирации при перевозке наркотика использовались различные курьеры — одни перевозили кокаин в Украину, другие — из Украины в Израиль. За один рейс наркокурьеры получали 1−4 тыс. долл. США.

В конце 2018 года спецслужбам стало известно, что очередная группа курьеров вылетела в Панаму. Они должны были вернуться в начале января 2019 года, однако организаторы контрабандной схемы несколько раз переносили дату вылета.

В результате в середине января 2019 году в аеропорту «Борисполь» задержали двух граждан Украины, которые путешествовали вместе под видом семейной пары. В чемодане мужчины находились 3,5 кг кокаина. Как оказалось, этот чемодан он должен был передать своему брату.

Правоохранители провели контролируемую поставку чемодана с кокаином в Израиль, чтобы установить причастных к схеме лиц. На территории Украины этот чемодан еще трижды менял владельцев, в Израиле также удалось обнаружить еще пятерых причастных к контрабанде кокаина лиц.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в конце 2017 года в Одесской области задержали иностранца, который перевозил наркотики в пакете с картофелем фри.