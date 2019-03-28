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Забруднене повітря може призвести до психічних розладів у підлітків. Фото: Антикор Запорожье

Зв’язок між забрудненим повітрям та психозами у підлітків виявили вчені

28 бер 2019, 09:50
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Психічні розлади у підлітків може викликати забруднене повітря. Таких висновків дійшли вчені Королівського коледжу Лондона.

У дослідженні взяли участь 2 тис. підлітків з різних міст та сільської місцевості, повідомляється у журналі JAMA Psychiatry.

У 623-х підлітків у віці 12−18 років був щонайменше один психотичний епізод, коли їм здавалось, що за ними стежать чи вони чули голоси в голові. Такі розлади були у кожних 12 підлітків з 20-ти, які мешкають у великих містах, та лише у семи з 20-ти підлітків, що проживають у сільській місцевості.

Згідно з даними дослідження, найбільш високий відсоток підлітків, які поскаржились на психоз серед тих, хто проживає у містах з високим рівнем забруднення повітря.

Під час дослідження вчені також враховували спадковість підлітків, наявність у родичів психічних захворювань та спосіб життя дітей. За словами вчених, дослідження було проведене саме серед підлітків, тому що вони є найбільш вразливими до змін у навколишньому середовищі.


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