Трамп потребовал вывести российские войска из Венесуэлы. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n119969-tramp-potreboval-vyvesti-rossiyskie-voyska-iz-venesuely.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия вывела своих военных из Венесуэлы. В случае отказа Вашингтон пригрозил вмешаться. Трамп заявил, что у США есть все необходимые для этого опции.

Переброс российских военнослужащих в Каракас вице-президент США Майк Пенс уже назвал нежелательной провокацией и призвал перестать поддерживать главу Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская сторона подчеркнула, что единственным законным главой страны является временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо. Об этом сообщает немецкое издание «Deutsche Welle».

Отметим, что в Венесуэлу 24 марта перебросили российские силы специального назначения, среди который есть специалисты по кибербезопасности. Американская сторона полагает, что российские военные могут заниматься слежкой для оказания поддержки Мадуро.

Всего в Венесуэлу прибыли около сотни российских военнослужащих, которые привезли с собой около 35 тонн груза. Власти страны заявили, что переброс сил произошел в рамках военного сотрудничество двух союзников.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, в свою очередь, рассказал, что США не будут терпеть прибытие иностранных вооруженных сил в западное полушарие.

Как ранее сообщал «Ракурс», Хуан Гуайдо раскритиковал присутствие российских военных в Венесуэле и заявил, что их присутствие нарушает конституцию страны.