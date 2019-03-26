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Гуайдо раскритиковал прибытие российских военных в Венесуэлу. Фото: ТАСС

Хуан Гуайдо раскритиковал присутствие российских военных в Венесуэле

26 мар 2019, 22:53
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Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации на территории Венесуэлы находятся незаконно, их присутствие нарушает конституцию страны.

Президента Николаса Мадуро в нарушении конституции в очередной раз обвинил оппозиционер Хуан Гуайдо. Об этом он заявил во время выступления в Национальной ассамблее Венесуэлы, 26 марта передает Tenemos Noticias.

«Похоже, что правительство Николаса Мадуро не доверяет своим Вооруженным силам, потому что они их импортируют из других стран. Власти опять нарушают конституцию», — подчеркнул Гуайдо.

Напомним, 23 марта в Венесуэлу прибыли два самолета с российскими военными. Присутствие бойцов ВС России на территории иностранной страны объясняют необходимостью консультаций по военно-техническому сотрудничеству между странами. Планируется, что российские военные проконсультируют коллег из Венесуэлы по вопросам обслуживания техники, а также расскажут о стратегии ведения боевых действий.

Как известно, в январе в Венесуэле начались массовые беспорядки после инаугурации избранного президента Николаса Мадуро. Большое количество людей вышло на улицы с протестами. Произошли столкновения между демонстрантами и военными. Лидер оппозиции провозгласил себя временным президентом страны. Его признали США и ряд европейских стран.


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