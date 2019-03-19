Сторонники Гуайдо захватили диппредставительства в Венесуэле. Фото: BBC.com

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Представители временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо захватили на территории США помещения дипломатических миссий Венесуэлы.

В понедельник, 18 сентября, представители оппозиционера начали контролировать помещение консульства страны в Нью-Йорке и два дипломатических помещения в Вашингтоне. Под контроль сторонников Гуайдо перешел и офис военного атташе. Об этом 19 сентября сообщает DW.

По словам представителя Гуйдо в США Карлоса Веккьо, в ближайшее время планируется взять под контроль и другие помещения, которые принадлежат дипломатическим миссиям Венесуэлы. Оппозиционеры заявляют, что действуют для того, чтобы защитить имущество страны в Соединенных Штатах.

В Вашингтоне одобрили действия представителей Гуайдо. Представитель Госдепа США заявил, что американские власти поддержали изменения подчинения дипмиссий Венесуэлы.

В венесуэльском правительстве, подконтрольном президенту Николасу Мадуро заявили, что США должны предпринять необходимые шаги для немедленной остановки насильственной оккупации.

Как известно, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, отдельные страны Евросоюза и часть Латинской Америки признали временным президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуйдо. С 16 марта лидер оппозиционных сил путешествует страной, проводит митинги и мобилизует граждан, которые являются противниками власти Мадуро.

Ранее сообщалось, что в нижнюю палату Конгресса США внесли законопроект, предусматривающий запрет на въезд в страну лицам, сотрудничающим с режимом Николаса Мадуро. Под запрет могут попасть граждане РФ и других стран, которые, по сведениям Государственного департамента или министерства внутренних дел США, действуют или действовали в прошлом в интересах России на поддержку сил безопасности Венесуэлы.