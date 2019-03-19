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Ракурс
Фото: oboitut

Трамп отказался от годовой зарплаты и передал ее четверть Министерству безопасности (ФОТО)

19 мар 2019, 09:09
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Президент США Дональд Трамп отказался от годовой президентской зарплаты в размере 400 тыс. долл. Средства он планирует в течение года передать разным государственным ведомствам. Чек на 100 тыс. долл. Трамп уже выписал в пользу министерства внутренней безопасности.

Информацию о передаче денег Трамп опубликовал в своем twitter, где подчеркнул, что, хоть пресса и не любит писать о таком, он все равно пожертвует деньги. Фото выписанного чека Трамп опубликовал 18 марта в соцсети.

В зону ответственности Министерства безопасности входит, помимо прочего, стена на границе с Мексикой, которую активно продвигает политик.

Чек, который Трамп выписал Министерству безопасности. Фото: twitter

Отметим, что еще перед вступлением в должность президента США Трамп заявил, что будет использовать свою зарплату для благотворительности. В частности, Трамп говорил о разных общественных организациях. В октябре прошлого года Трамп передал 100 тыс. долл. управлению по делам малого бизнеса.

Как ранее сообщал «Ракурс», Трамп в январе пожертвовал 100 тыс. долл. на исследования, как алкоголизм влияет на здоровье людей и разработку способов борьбы с ним.

Источник: Ракурс


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