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Гуайдо розкритикував прибуття російських військових у Венесуелу. Фото: ТАСС

Хуан Гуайдо розкритикував присутність російських військових у Венесуелі

26 бер 2019, 22:53
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Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації на території Венесуели перебувають незаконно, їхня присутність порушує конституцію країни.

Президента Ніколаса Мадуро у порушенні конституції в черговий раз звинуватив опозиціонер Хуан Гуайдо. Про це він заявив під час виступу в Національній асамблеї Венесуели, 26 березня передає Tenemos Noticias.

«Схоже, що уряд Ніколаса Мадуро не довіряє своїм збройним силам, тому що вони їх імпортують з інших країн. Влада знову порушує конституцію», — наголосив Гуайдо.

Нагадаємо, 23 березня у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими. Присутність бійців ЗС Росії на території іноземної країни пояснюють необхідністю консультацій з військово-технічного співробітництва між країнами. Планується, що російські військові проконсультують колег з Венесуели з питань обслуговування техніки, а також розкажуть про стратегію ведення бойових дій.

Як відомо, у січні у Венесуелі почалися масові заворушення після інавгурації обраного президента Ніколаса Мадуро. Велика кількість людей вийшли на вулиці з протестами. Відбулися сутички між демонстрантами та військовими. Лідер опозиції проголосив себе тимчасовим президентом країни. Його визнали США та низка європейських країн.


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