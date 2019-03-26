Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У США спорткар Ford GT встановив рекорд зі швидкості. Фото: Ford GT Forum

У США суперкар Ford GT встановив новий рекорд швидкості (ВІДЕО)

26 бер 2019, 22:25
999

Суперкар Ford GT (Форд) попереднього покоління, що належить тюнінг-ательє M2K Motorsports, з третьої спроби встановив новий рекорд швидкості на відрізки в милю.

Потужне авто змогло розігнатися до 483,45 км/год., чим покращило власне досягнення 2017 року — 472,5 км/год. Про це йдеться на сторінці в Turnpike Racing League в YouTube.

Під капотом машини встановлений двигун V8 на 5,4 л. Мотор укомплектований двома турбонагнітачами Precision Turbo PT8285 CEA, кастомним впускним колектором, паливним приводом Wilson з форсунками Precision Turbo. Двигун має потужність 2 тис. 500 к. с.

Нагадаємо, у Великій Британії продовжать працювати над розробкою нового надзвукового автомобіля Bloodhound LSR. Її створенням займеться компанія Grafton LSR Ltd до складу якої входить колишня команда з розробки боліда та екс-фінансовий директор «Формули-1» Юен Ханіман. На фінансування проекту британський підприємець Ієн Уорхерст виділив 25 млн фунтів стерлінгів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

В Європарламенті розпочалися дебати, присвячені російській окупації Криму (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У вівторок, 26 березня, в Європейському парламенті розпочалися політичні дебати, присвячені п’ятій річниці окупації Автономної Республіки Крим військами Російської Федерації

Новини України
23:13   26 бер

Кривава ДТП у Харкові: Зайцева подала апеляцію на вирок суду та змінила адвоката

Мешканка Харкова Олена Зайцева, яку суд визнав винною та засудив до 10 років позбавлення волі за смертельну дорожньо-транспортну пригоду, подала апеляцію на ухвалу служителів Феміди

Юридичні новини
20:07   26 бер