У США спорткар Ford GT встановив рекорд зі швидкості. Фото: Ford GT Forum

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Ракурс

Суперкар Ford GT (Форд) попереднього покоління, що належить тюнінг-ательє M2K Motorsports, з третьої спроби встановив новий рекорд швидкості на відрізки в милю.

Потужне авто змогло розігнатися до 483,45 км/год., чим покращило власне досягнення 2017 року — 472,5 км/год. Про це йдеться на сторінці в Turnpike Racing League в YouTube.

Під капотом машини встановлений двигун V8 на 5,4 л. Мотор укомплектований двома турбонагнітачами Precision Turbo PT8285 CEA, кастомним впускним колектором, паливним приводом Wilson з форсунками Precision Turbo. Двигун має потужність 2 тис. 500 к. с.

Нагадаємо, у Великій Британії продовжать працювати над розробкою нового надзвукового автомобіля Bloodhound LSR. Її створенням займеться компанія Grafton LSR Ltd до складу якої входить колишня команда з розробки боліда та екс-фінансовий директор «Формули-1» Юен Ханіман. На фінансування проекту британський підприємець Ієн Уорхерст виділив 25 млн фунтів стерлінгів.