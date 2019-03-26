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У Великій Британії виявили найбільше скупчення вікових дубів. Фото: Ботаничка.ru

На території садиби Вінстона Черчилля у Великій Британії виявили найбільший в Європі масив стародавніх дубів (ФОТО)

26 бер 2019, 21:55
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Найбільший у Європі масив стародавніх дубів виявили на території парку в Оксфордширі, що оточує садибу колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля.

Експерти вважають, що це 291 дерево повинне бути занесене у загальнобританський Реєстр древніх дерев. Охоплення дубів біля основи перевищує 5 м. Більшість дерев ростуть у «Високому парку», інші дерева знаходяться в інших місцях парку. Зазначається, що це найбільше скупчення багатовікових дубів в Європі. Загальний список нараховує 160 тис. дерев, але благодійна організація Woodland Trust вважає, що реєстр може бути істотно розширений. Про це 26 березня повідомляє Daily Mail.

Садибу Черчилля побудували в 1705—1724 роках, вона планувалася як резиденція першого герцога Мальборо і його дружини Сари. У 1874 році в ньому народився нащадок цієї пари — Вінстон Черчилль, який запам’ятався людству як письменник, прем'єр-міністр Великої Британії у роки Другої світової війни та лауреат Нобелівської премії з літератури 1953 року.

Наразі в одній половині будинку мешкають нащадки герцога Мальборо, іншу половину палацу можуть вільно відвідувати туристи.

Вікові дуби виявили у садибі Вінстона Черчилля. Фото: Daily Mail

Вікові дуби виявили у садибі Вінстона Черчилля. Фото: Daily Mail

Нагадаємо, навесні минулого року з галявини Білого дому у Вашингтоні зникло дерево, яке президент Франції Еммануель Макрон подарував президенту США Дональду Трампу.

Джерело: Ракурс


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